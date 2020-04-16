2020-04-16T06:32:09+03:00
Общество

«Все опоздали»: пропавшую бабушку в Удмуртии нашли мертвой

Пенсионерка страдала потерей памяти
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Удмуртии нашли тело пенсионерки, которую родственники искали пять дней. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

- В полицию обратились родственники 84-летней пенсионерки. 13 апреля они приехали к ней в гости и не застали ее дома. Выяснилось, что 8 апреля к ней приходил соцработник, в этот день женщина была дома. Соседи рассказали, что она выходила погулять только в лес и до родника. При этом она страдала потерей памяти, - сообщается в группе.

Оперативно были собраны группы поисковиков, которые выехали на место. Также в деревню выехали кинологи.

- Бабушка ходила к роднику мимо пруда. Берег пруда был достаточно обрывистым и местами скользким. Оступилась бабушка и соскользнула с берега в холодную воду пруда. Она погибла и ее уже не вернешь, - написали поисковики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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