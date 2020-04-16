Жительница Удмуртии приняла участие в программе «Давай поженимся»

16 Апр 2020 2020-04-16T10:10:22+03:00

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15 апреля на Первом канале вышла программа «Давай поженимся» (16+) с участием жительницы Удмуртии. Она пришла познакомиться с героем программы, который искал свою любовь.

40-летняя Марина в прошлом индивидуальный предприниматель, временно не работает, пишет стихи, любит слушать симфоническую музыку и читать историческую литературу. Гордится тем, что вела прогноз погоды на местном телевидении. Она выгнала мужа из дома, чтобы освободить место для любовника. Но когда они стали жить вместе, мужчина начал поднимать руку на Марину.

Девушка приготовила сюрприз герою - спела песню. К сожалению, главный герой не выбрал Марину, выбор пал на девушку из Новосибирска.

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Давай поженимся! Выпуск от 15.04.2020 с участием жительницы Удмуртии.Новый музыкальный НЕФОРМАТ: https://youtube.com/neformat-music Жених Николай, 46 лет, владелец компании по торговле сельскохозяйственной техникой. Живет в Барнауле. Гордится статусом многодетного отца. Прощальная ночь с любовницей заставила его навсегда распрощаться с женой, но уже через полгода новую избранницу ждала та же участь, что и бывшую супругу. Николай равнодушен к девушкам с неестественно большими губами, длинными ресницами и пирсингом на лице, не свяжет свою жизнь с завуалированной феминисткой и хабалкой, которая рассматривает мужчину, как банкомат для выдачи наличных. Женится на яркой и порядочной девушке с тонкими пальцами, которая каждое утро будет готовить ему завтрак в нижнем белье. Официальная страница проекта в Instagram: https://instagram.com/_davay_pozhenimsya_ Официальная канал Розы Сябитовой на https://www.youtube.com/channel/UCXoZYj1tEHVerMyDedSlCdw

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ИСТОЧНИК KP.RU