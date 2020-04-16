На трассе Удмуртии начался ремонт дороги по нацпроекту
В Удмуртии начался ремонт на трассе Игра - Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Всего на указанной автодороге запланирован ремонт двух участков общей протяженностью 11,3 км. После демонтажа изношенных слоев асфальта и выравнивания полотна дороги слоем асфальтобетонной смеси будут уложены два слоя нового покрытия, укреплены обочины. Также на участке буду обустроены остановочные площадки и установлены две остановки, - сообщает пресс-служба.
Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок автодороги Игра - Красногорское - это первый из 19 объектов региональных и межмуниципальных дорог, которые отремонтируют в этом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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