На улице Оружейника Драгунова в Ижевске ограничат движение до июня

16 Апр 2020 2020-04-16T08:37:39+03:00

На участке будет ремонт водопроводных сетей

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В Ижевске на улице Оружейника Драгунова ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 08:00 19 апреля до 23:00 11 июня будет ограничено движение транспортных средств по ул. Оружейника Драгунова напротив дома № 68. «Ижводоканал» проведет работы по ремонту водопроводных сетей, - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска водоканал на период проведения работ должен установить предупреждающие дорожные знаки и ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU