На улице Оружейника Драгунова в Ижевске ограничат движение до июня
В Ижевске на улице Оружейника Драгунова ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- С 08:00 19 апреля до 23:00 11 июня будет ограничено движение транспортных средств по ул. Оружейника Драгунова напротив дома № 68. «Ижводоканал» проведет работы по ремонту водопроводных сетей, - говорится в сообщении.
В соответствии с приказом Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска водоканал на период проведения работ должен установить предупреждающие дорожные знаки и ограждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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