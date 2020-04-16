2020-04-16T09:58:18+03:00
Происшествия

Более 100 тысяч рублей похитили у ижевчанки

Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна колмогороваФото: Ульяна колмогорова
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В полицию Ижевска обратилась 39-летняя местная жительница с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что со счета ижевчанки пытаются похитить деньги. Чтобы этого избежать, ей надо было назвать данные карты, что она и сделала. После этого она сообщила данные еще нескольких карт, с которых в последующем похитили деньги, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 118 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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