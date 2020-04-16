Жителя Удмуртии и жителя Татарстана задержали за сбыт наркотиков

16 Апр 2020 2020-04-16T11:23:50+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали жителя Татарстана и местного жителя. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что задержанные являются межрегиональными закладчиками интернет-магазина по продаже наркотиков. У мужчин была изъята крупная партия синтетического наркотика. В ходе расследования установлено, что 700 гр вещества местный житель пытался сбыть путем тайника в лесопосадке в Ленинском районе. Житель Татарстана планировал расфасовать партию по месту жительства и сбыть в Удмуртии, - сообщает пресс-служба.

В ходе обыска квартиры жителя Татарстана был обнаружен упаковочный материал и весы. В общем сложности у задержанных было изъято около 2 кг наркотиков. Возбуждены уголовные дела. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU