2020-04-16T11:58:56+03:00
Политика

Нового председателя Госсовета Удмуртии выбрали депутаты

Голосование прошло на внеочередной сессии парламента
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии выбрали нового председателя Госсовета республики. Им стал Владимир Невоструев, за него проголосовали 46 депутатов, трое были против.

Ранее председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов сложил свои полномочия. Об этом стало известно на сессии Госсовета 25 марта (подробнее).

Досье «КП»

Невоструев Владимир Петрович родился 4 ноября 1959 года. Образование высшее. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, специальность – механизация сельского хозяйства.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета. Член депутатской фракции «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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