Три жителя Удмуртии погибли при пожаре дома
В Удмуртии в результате пожара погибли три местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Пожар произошел 15 апреля в жилом доме в Завьяловском районе. После ликвидации пожара в доме было обнаружены тело двух мужчин и женщины. Установлено, что погибшими являются 70-летняя хозяйка дома – инвалид, ее 69-летний гражданский супруг тоже инвалид и 36-летний сын. Мужчины выпивали и за несколько часов до пожара купили в местном магазине алкоголь, - сообщает пресс-служба.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии опьянения. По факту гибели жителей дома возбуждено уголовное дело. В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются односельчане и родственники погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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