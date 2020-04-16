2020-04-16T14:10:03+03:00
Происшествия

Три жителя Удмуртии погибли при пожаре дома

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в результате пожара погибли три местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Пожар произошел 15 апреля в жилом доме в Завьяловском районе. После ликвидации пожара в доме было обнаружены тело двух мужчин и женщины. Установлено, что погибшими являются 70-летняя хозяйка дома – инвалид, ее 69-летний гражданский супруг тоже инвалид и 36-летний сын. Мужчины выпивали и за несколько часов до пожара купили в местном магазине алкоголь, - сообщает пресс-служба.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии опьянения. По факту гибели жителей дома возбуждено уголовное дело. В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются односельчане и родственники погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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