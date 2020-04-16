Стоит ли ожидать в Удмуртии повышение заболеваемости мышиной лихорадкой?

16 Апр 2020 2020-04-16T15:55:30+03:00

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В Удмуртии специалисты рассказывали, что стоит ждать большого количества мышей из-за аномально теплой зимы и весны. Узнали у преподавателя кафедры экологии и природопользования Удмуртского госуниверситета Дмитрия Адаховского, подтвердились ли прогнозы и стоит ли ждать повышения заболеваемости мышиной лихорадкой.

- Снег уже сошел, и во многих местах вся кора на однолетних-двулетних побегах полностью съедена, - говорит эксперт. - Мыши питались ею, пока находились под снегом. Это говорит о том, что количество мышей сейчас просто огромное, такого давно не было, это необычно. Полевок и лесных мышей видно невооруженным глазом - в лесу они бегают повсюду. Похожая ситуация наблюдалась около восьми лет назад.

По поводу повышения заболеваемости лихорадкой специалист затрудняется ответить. Также от управления Роспотребнадзора не поступало официальной статистики. Напомним, Удмуртия является природным очагом этой инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU