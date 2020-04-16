2020-04-16T17:29:46+03:00
Происшествия

В одном из гаражных кооперативов в Удмуртии обнаружили тела двух молодых людей

Проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии по факту обнаружения тел двух молодых людей проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 13 апреля в одном из гараже в Глазове обнаружены тела двух 21-летних молодых людей. По имеющейся у следствия информации, один их них недавно купил машину и ремонтировал ее в указанном гараже. Молодые люди выпили по бутылке алкогольного коктейля, сели в заведенную машину и уснули, - сообщает пресс-служба.

Их обнаружили родственники 14 апреля, при этом гараж был закрыт изнутри. В рамках проверки опрошены родственники погибших, владельцы других гаражей, очевидцы. Также установлено, что машина исправна, ключ зажигания был в замке, в бензобаке почти не было бензина. Назначены экспертизы. Предварительная причина смерти молодых людей - отравление угарным газом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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