32-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве односельчанина
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 32-летнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- 15 апреля в реке было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Накануне случившегося в полицию обратилась жена убитого с заявлением об исчезновении мужа. По данным следствия, перед своим исчезновением потерпевший отправился к подозреваемому, в доме которого выпивал. В ночь с 6 на 7 апреля между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил гостя битой и скамейкой, - сообщает пресс-служба.
Потерпевший скончался, после чего подозреваемый перетащил тело к реке и сбросил в воду. Было осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, следователи приступили к допросу свидетелей. Подозреваемый задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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