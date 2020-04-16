Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном обучении

16 Апр 2020 2020-04-16T18:02:51+03:00

А также о мерах социальной поддержки

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16 апреля в 19:00 глава региона Александр Бречалов по традиции отвечает на вопросы жителей в социальных сетях. Посмотреть трансляцию можно на страницах главы Удмуртии во «ВКонтакте» и Instagram.

Сегодня Александр Бречалов ответит на вопросы о мерах социальной поддержки в период режима повышенной готовности, а также на вопросы о дистанционном обучении. Задавать вопросы можно в комментариях к трансляциям.

Напомним, сегодня, 16 апреля, стало известно, что в Удмуртии два человека скончались от коронавируса. За всеми приезжающими в республику теперь установят тотальный контроль.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном образовании и мерах соцподдержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU