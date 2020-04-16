Участник проекта «Песни нашей Победы»: «Я пою для души, я – поющий дворник!»

16 Апр 2020 2020-04-16T17:53:08+03:00

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«Комсомолка» продолжает следить за ходом проекта «Песни нашей Победы», в котором сейчас проходят четыре полуфинала. Ижевчане, исполнившие для проекта военные песни, состязаются между собой за право выхода в финал конкурса. Мы поговорили с некоторыми из них, чтобы показать вам, дорогие читатели, насколько разные люди принимают участие в проекте.

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Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

«Зря немец на нас пошел – все равно найдет свою погибель»

Наш первый участник – Юрий Алексеевич Сакерин. Ему 65 лет, и он, по его собственному выражению, – поющий дворник. Поет он для души, иногда выступает в санаториях, перед ветеранами. Конечно, абсолютно бесплатно: лучшая награда для него – аплодисменты слушателей.

– В проекте «Песни нашей Победы» я решил участвовать, потому что очень хотел исполнить сильную песню «Поклонимся великим тем годам», – рассказывает Юрий Алексеевич. – Я пел ее на конкурсе ветеранов, и решил попробовать исполнить и в эфире радио «Адам». Это значимая песня, она красиво звучит, хотя петь ее одному, конечно, сложно.

Фото: Архив

– Петь для этого проекта – настоящее удовольствие, поэтому я принимал в нем участие уже несколько раз. 25 марта я сделал запись, а потом мне позвонила знакомая и сказала, что я участвую в отборе и по голосованию иду на втором месте. Я подумал: как будет, так будет. А сегодня утром узнал, что вышел в полуфинал, - рассказывает Юрий Сакерин, участник проекта

В семье Юрия Алексеевича, насколько он знает, никто не воевал. Однако его дед скончался в самом начале войны со словами: «Зря немец на нас пошел – все равно найдет свою погибель».

«Наш прадед всю жизнь ходил с осколком в легком»

Среди участников проекта – три сестры Питилимовы: Анастасия, Мария и Дарья. Втроем они исполнили песню «Ты же выжил, солдат», а старшая сестра, Анастасия, спела еще и «Это просто война».

Фото: Архив

– Я учусь в Воткинском музыкальном педагогическом колледже, а мои сестры сейчас заканчивают 7 класс, – рассказывает Анастасия Питилимова. – Я очень люблю петь и читать, иногда занимаюсь танцами. Музыкальную школу я не заканчивала, но пением стала заниматься с 5 или 6 класса. Поняла, что это мое, и решила продолжать развивать свои вокальные данные. Глядя на меня, этим увлеклись и Маша с Дашей. Я сама участвовала во многих конкурсах, ездила в Казань, Ижевск, Уфу.

- Мы давно не участвовали в конкурсах, а тут такое положение в стране. Поэтому решили попробовать впервые поучаствовать в таком онлайн-формате и подали заявку на «Песни нашей Победы». Родные и друзья нас очень поддерживают, говорят, что мы умницы. Тем более что в Великой Отечественной войне участвовал наш прадед. Он получил ранение и всю жизнь жил с осколком в легком, который так и не смогли достать, - поделились участницы.

Петь в эфире радио «Адам» – это уже традиция

Еще одна участница проекта – 26-летняя Алина Лебедева. Она работает мастером ногтевого сервиса, а пение – это одно из ее хобби.

– Для меня участие в проекте радио «Адам» – это уже традиция, – рассказывает Алина. – Один раз я вышла в финал, и это были невероятные эмоции. Я никогда не пела перед такой большой аудиторией. Испытываешь волнение до того, как выходишь на сцену, а дальше все – как в тумане. Я бы с удовольствием выступила еще. Я люблю этот праздник за такие эмоции. Будто переживаешь сам все, что было тогда, 9 мая 1945 года.

Подробности участия в проекте – на официальной странице проекта «Песни нашей Победы».

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 01.05.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте», на сайте или по тел. 945-045. Реклама

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ИСТОЧНИК KP.RU