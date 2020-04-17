Движения троллейбусов нет в Ижевске по улице Воровского
В Ижевске нет движения по улице Воровского в сторону Дворца спорта. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано следующим образом:
2 маршрут: ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Удмуртская - Воткинское шоссе - Адм.Индустр.района - Дом печати. С Дома печати никаких изменений в маршруте нет.
4 маршрут: ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Пушкинская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - Автозавод. С Автозавода на завод Нефтемаш транспорт двигается по обычному маршруту.
14 маршрут: ул.К.Герда - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Удмуртская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - ул.Труда. С ул.Труда троллейбусы следуют как обычно.
В 7:13 Движение троллейбусов было открыто
ИСТОЧНИК KP.RU
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