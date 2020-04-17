Движения троллейбусов нет в Ижевске по улице Воровского

17 Апр 2020 2020-04-17T06:21:36+03:00

Движение троллейбусов изменилось только в одну сторону Фото: Архив КП

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В Ижевске нет движения по улице Воровского в сторону Дворца спорта. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано следующим образом:

2 маршрут: ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Удмуртская - Воткинское шоссе - Адм.Индустр.района - Дом печати. С Дома печати никаких изменений в маршруте нет.

4 маршрут: ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Пушкинская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - Автозавод. С Автозавода на завод Нефтемаш транспорт двигается по обычному маршруту.

14 маршрут: ул.К.Герда - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Удмуртская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - ул.Труда. С ул.Труда троллейбусы следуют как обычно.

В 7:13 Движение троллейбусов было открыто

ИСТОЧНИК KP.RU