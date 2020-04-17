Фотофакт: остановку разбили в Ижевске

17 Апр 2020 2020-04-17T06:58:52+03:00

В павильоне выбили все стекла

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В Ижевске разбили остановку на улице Тараса Шевченко в Ленинском районе. Фото появилось в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай стоят».

Фото: Андрей Щинов

Восстановлением павильона должны заниматься городские службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU