Фотофакт: остановку разбили в Ижевске
В павильоне выбили все стекла
Фото: Андрей Щинов
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В Ижевске разбили остановку на улице Тараса Шевченко в Ленинском районе. Фото появилось в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай стоят».
Фото: Андрей Щинов
Восстановлением павильона должны заниматься городские службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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