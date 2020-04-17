Что смотрят те, кто остался дома?

17 Апр 2020 2020-04-17T09:02:21+03:00

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Видеосервис Wink* компании «Ростелеком» представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6–12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

Предпочтения пользователей продолжают меняться. Усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях фитнес, школьные видеоуроки и кулинария. Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink.

Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» (12+) или «ИП Пирогова» (12+). А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» (18+) и «Во все тяжкие» (18+).Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею» (16+).

Более 70% новых подписчиков Wink выбирают тарифный план «Трансформер» за 299 рублей в месяц. «Трансформер» - это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит.

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

*Винк

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ИСТОЧНИК KP.RU