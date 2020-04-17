Мошенники похитили у ижевчанки более 600 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T10:01:53+03:00

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В полицию Ижевска обратилась 45-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Далее она сообщила, что с банковского счета ижевчанки пытаются похитить почти 500 тысяч рулей. Потерпевшая поверила и чтобы предотвратить кражу, по совету мошенника, сняла все деньги с карты и перевела на безопасный счет. На следующий день она позвонила в банк и поняла, что ее обманули, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил 612 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU