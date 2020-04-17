Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные

17 Апр 2020 2020-04-17T15:44:48+03:00

Пройдет дождь и немного похолодает

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В приближающиеся выходные по прогнозам синоптиков ожидается дождливая и прохладная погода. Рассказываем подробнее.

По данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 18 апреля, днем ожидается +4…+6 градусов, ночью +1…+2 градуса. Пройдет дождь, прекратится только к ночи воскресенья.

19 апреля, в воскресенье, днем +8…+9 градусов, ночью +1…+2 градус, весь день облачно с прояснениями.

На следующей неделе до среды будет тепло до +13 градусов, а со среды средняя температура днем составит +7 градусов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU