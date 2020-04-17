Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
В приближающиеся выходные по прогнозам синоптиков ожидается дождливая и прохладная погода. Рассказываем подробнее.
По данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 18 апреля, днем ожидается +4…+6 градусов, ночью +1…+2 градуса. Пройдет дождь, прекратится только к ночи воскресенья.
19 апреля, в воскресенье, днем +8…+9 градусов, ночью +1…+2 градус, весь день облачно с прояснениями.
На следующей неделе до среды будет тепло до +13 градусов, а со среды средняя температура днем составит +7 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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