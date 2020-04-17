Какие обереги носили жители Удмуртии в прошлом, чтобы избежать болезни?
Удмуртия дважды переживала тяжелые пандемии – в начале и в конце 19 века. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) рассказал историк, культуролог Ян Ахундов.
Как в Удмуртии в старину боролись с эпидемиями болезней?
По его словам, всего в начале 19 века в России от холеры скончалось более 2 миллионов человек, сколько из них было жителей Удмуртии – точно не известно.
Ян Ахундов рассказал что, средства борьбы с болезнями с тех пор почти не изменились. Карантин также, как и сейчас был основным способом остановить эпидемию. Он стал одной из причин «холерных бунтов», которые прокатились по стране в 1830-1831 годах. Рабочие и крестьяне поднимали восстания, нападали на дворян, не желая выполнять требования властей.
Оставаясь долгое время языческим краем, в Удмуртии широко использовались обряды, изгоняющие болезнь. Удмурты также верили в силу оберегов. Подробнее об этом слушайте на сайте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Несмотря ни на что жизнь в Удмуртии продолжается. В зоопарке, например, очередное пополнение.
- Прогноз на выходные - продолжаем грустить вместе с погодой. Подробнее по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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