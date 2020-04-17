Какие обереги носили жители Удмуртии в прошлом, чтобы избежать болезни?

17 Апр 2020 2020-04-17T15:59:33+03:00

Историк из Ижевска Ян Ахундов рассказал, как боролись с эпидемиями в 18-19 веках

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Удмуртия дважды переживала тяжелые пандемии – в начале и в конце 19 века. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) рассказал историк, культуролог Ян Ахундов.

Как в Удмуртии в старину боролись с эпидемиями болезней? 00:00 00:00

По его словам, всего в начале 19 века в России от холеры скончалось более 2 миллионов человек, сколько из них было жителей Удмуртии – точно не известно.

Ян Ахундов рассказал что, средства борьбы с болезнями с тех пор почти не изменились. Карантин также, как и сейчас был основным способом остановить эпидемию. Он стал одной из причин «холерных бунтов», которые прокатились по стране в 1830-1831 годах. Рабочие и крестьяне поднимали восстания, нападали на дворян, не желая выполнять требования властей.

Оставаясь долгое время языческим краем, в Удмуртии широко использовались обряды, изгоняющие болезнь. Удмурты также верили в силу оберегов. Подробнее об этом слушайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU