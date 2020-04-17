42-летняя жительница Удмуртии подозревается в убийстве знакомого

17 Апр 2020 2020-04-17T16:48:18+03:00

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В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы. Ее подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, накануне случившегося, мужчина и женщина выпивали в компании. Между хозяином дома и потерпевшим произошел конфликт, после которого мужчина лег на диван. Подозреваемая, подошла к потерпевшему и ударила его ножом в грудь, в результате чего он скончался, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемая задержана. Следователем готовятся материалы для предъявления ей обвинения и направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU