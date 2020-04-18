Участок дороги Ижевск-Оранжерейный комплекс отремонтируют вновь

18 Апр 2020 2020-04-18T08:34:12+03:00

На дороге Ижевск - Оранжерейный комплекс были выявлены дефекты. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Работы проводились еще в 2018 году, однако были выявлены дефекты

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Участок дороги Ижевск-Оранжерейный комплекс протяженностью 800 метров отремонтируют повторно. Работы здесь проводились еще в 2018 году, сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.

Двумя годами ранее на данном участке уложили один слой асфальта. В 2019 были выявлены дефекты – вышелушивание верхнего слоя покрытия. Их подрядчик устранил за свой счет. Однако на следующий год, 2020, все повторилось вновь.

Причины разрушения дороги сегодня назвать сложно, рассказали в миндортрансе. В мае текущего года на дороге уложат верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальта, который обладает большей износостойкостью.

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ИСТОЧНИК KP.RU