Ижевского полицейского начальника обвиняют в злоупотреблении полномочиями
16 апреля начальник одного из подразделений министерства внутренних дел по Удмуртии получил несколько месяцев домашнего ареста: дома ему предстоит провести остаток апреля, май и середину июня. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий.
Детали не раскрываются в интересах следствия. Однако в группе «Омбудсмен полиции» размещены документы, судя по которым руководитель Бюро специальных технических мероприятий мог незаконно привлекать подчиненных к строительным и отделочным работам в своем частном доме.
Отметим, что пока официального подтверждения информация не получила.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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