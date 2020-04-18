2020-04-18T10:37:39+03:00
Общество

Ижевского полицейского начальника обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Несколько месяцев ему придется провести под домашним арестом
Анастасия Волкова
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Согласно размещенной информации в группе «Омбудсмен полиции», руководитель привлекал подчиненных к строительству своего дома. ФОТО: АрхивСогласно размещенной информации в группе «Омбудсмен полиции», руководитель привлекал подчиненных к строительству своего дома. ФОТО: Архив
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16 апреля начальник одного из подразделений министерства внутренних дел по Удмуртии получил несколько месяцев домашнего ареста: дома ему предстоит провести остаток апреля, май и середину июня. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий.

Детали не раскрываются в интересах следствия. Однако в группе «Омбудсмен полиции» размещены документы, судя по которым руководитель Бюро специальных технических мероприятий мог незаконно привлекать подчиненных к строительным и отделочным работам в своем частном доме.

Отметим, что пока официального подтверждения информация не получила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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