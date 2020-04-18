18 Апр 2020 2020-04-18T15:23:35+03:00

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18 апреля с 16:00 глава Удмуртии Александр Бречалов выступает с оперативным заявлением в связи с ситуацией по коронавирусу. Ранее глава Минздрава России призвал регион усилить меры борьбы с опасным заболеванием. Мы ведем прямую трансляцию с места событий.

Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе.

Напомним, в Удмуртии что в Удмуртии зарегистрировано уже 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них трое умерли, шестеро выздоровели. Еще 53 человека находятся в стационаре на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU