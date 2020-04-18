Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе
18 апреля с 16:00 глава Удмуртии Александр Бречалов выступает с оперативным заявлением в связи с ситуацией по коронавирусу. Ранее глава Минздрава России призвал регион усилить меры борьбы с опасным заболеванием. Мы ведем прямую трансляцию с места событий.
Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе.
Напомним, в Удмуртии что в Удмуртии зарегистрировано уже 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них трое умерли, шестеро выздоровели. Еще 53 человека находятся в стационаре на лечении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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