Онлайн: как проходят пасхальные богослужения в Ижевске в период пандемии?

18 Апр 2020 2020-04-18T22:21:27+03:00

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С 17 апреля службы в церквях и храмах Удмуртии начали проводить без прихожан: визиты запретили до особого распоряжения. «Комсомолка» решила проверить, как проходят пасхальные богослужения в период самоизоляции. Смотрите нашу прямую трансляцию.

Как проходят пасхальные богослужения в Ижевске в период пандемии?.Прямая трансляция с места событий

Напомним, в Удмуртии зарегистрировано уже 92 случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявили еще 30 больных. Из них 26 пациентов - из первой городской больницы в Ижевске (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU