Онлайн: как проходят пасхальные богослужения в Ижевске в период пандемии?
С 17 апреля службы в церквях и храмах Удмуртии начали проводить без прихожан: визиты запретили до особого распоряжения. «Комсомолка» решила проверить, как проходят пасхальные богослужения в период самоизоляции. Смотрите нашу прямую трансляцию.
Как проходят пасхальные богослужения в Ижевске в период пандемии?.Прямая трансляция с места событий
Напомним, в Удмуртии зарегистрировано уже 92 случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявили еще 30 больных. Из них 26 пациентов - из первой городской больницы в Ижевске (подробнее).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Где жители Удмуртии смогут посмотреть главные пасхальные богослужения в период самоизоляции?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»