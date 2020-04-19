2020-04-19T12:26:48+03:00
Происшествия

11 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников

Было похищено около 600 000 рублей
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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1 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, пострадали жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги, Граховского, Игринского и Каракулинского районов. Под различными предлогами дистанционным способом у них в общей сложности похищено около 600 000 рублей.

- В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Путем обмана завладевали информацией о состоянии банковских счетов граждан, номерах карт и пин-кодах. По всем фактам хищений денежных средств возбуждены уголовные дела, - отмечают в ведомстве.

Так, например, на мобильный телефон 60-летней сарапульчанки позвонил неизвестный и под предлогом защиты вкладов украл 235 000 рублей, которые пенсионерка перевела на неустановленный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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