11 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников

19 Апр 2020 2020-04-19T12:26:48+03:00

Было похищено около 600 000 рублей

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1 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, пострадали жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги, Граховского, Игринского и Каракулинского районов. Под различными предлогами дистанционным способом у них в общей сложности похищено около 600 000 рублей.

- В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Путем обмана завладевали информацией о состоянии банковских счетов граждан, номерах карт и пин-кодах. По всем фактам хищений денежных средств возбуждены уголовные дела, - отмечают в ведомстве.

Так, например, на мобильный телефон 60-летней сарапульчанки позвонил неизвестный и под предлогом защиты вкладов украл 235 000 рублей, которые пенсионерка перевела на неустановленный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU