Восемь автоклубов появятся в Удмуртии
В Удмуртии в рамках национального проекта «Культура» появятся 8 автоклубов, (передвижных многофункциональных досуговых центров, центров по нестационарному культурному обслуживанию). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.
Их закупят за счет средств из федерального, регионального бюджетов с участием муниципального бюджета. Всего на эти цели выделено 39,9 млн. рублей, в том числе из федерального – 31,9 млн. руб.
Отметим, что автоклубы направят в Балезинский, Глазовский, Увинский, Сарапульский, Можгинский, Игринский, Завьяловский, Воткинский районы. Первые автоклубы поступят в республику уже в конце июня 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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