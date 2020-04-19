2020-04-19T13:50:31+03:00
Звезды

Восемь автоклубов появятся в Удмуртии

Первые поступят в республику уже в конце июня этого года
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Владимир СоловьевФото: Владимир Соловьев
Изменить размер текста:

В Удмуртии в рамках национального проекта «Культура» появятся 8 автоклубов, (передвижных многофункциональных досуговых центров, центров по нестационарному культурному обслуживанию). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

Их закупят за счет средств из федерального, регионального бюджетов с участием муниципального бюджета. Всего на эти цели выделено 39,9 млн. рублей, в том числе из федерального – 31,9 млн. руб.

Отметим, что автоклубы направят в Балезинский, Глазовский, Увинский, Сарапульский, Можгинский, Игринский, Завьяловский, Воткинский районы. Первые автоклубы поступят в республику уже в конце июня 2020 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

11 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников

Два гималайских медвежонка родились в зоопарке Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшего 11-летнего ребенка нашли в лесном массиве в Ижевске
Восемь автоклубов появятся в Удмуртии
11 жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников
250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству
Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на остановках Ижевска
Новые автомобили получили две больницы Удмуртии
50-метровый бассейн планируют достроить в Ижевске к 2021 году
Онлайн: как проходят пасхальные богослужения в Ижевске в период пандемии?
Гостиницы и санатории Ижевска откроются для борющегося с коронавирусом медперсонала и волонтеров
Еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе
Вырубка деревьев ведется у Дома природы в Ижевске
Где жители Удмуртии смогут посмотреть главные пасхальные богослужения в период самоизоляции?
Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских
Глава Минздрава России призвал Удмуртию мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом
Ижевского полицейского начальника обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Очевидцы: пьяный ижевчанин протаранил остановку
Участок дороги Ижевск-Оранжерейный комплекс отремонтируют вновь
Ижевская «Галерея» грустит по посетителям в рамках «скучающего флешмоба»
Исполнительный директор ХК «Ижсталь» рассказал о задачах для команды на сезон
42-летняя жительница Удмуртии подозревается в убийстве знакомого
17 апреля с ижевского вокзала с температурой увезли в больницу приехавшего из Москвы пассажира