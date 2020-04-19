Восемь автоклубов появятся в Удмуртии

19 Апр 2020 2020-04-19T13:50:31+03:00

Первые поступят в республику уже в конце июня этого года

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В Удмуртии в рамках национального проекта «Культура» появятся 8 автоклубов, (передвижных многофункциональных досуговых центров, центров по нестационарному культурному обслуживанию). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

Их закупят за счет средств из федерального, регионального бюджетов с участием муниципального бюджета. Всего на эти цели выделено 39,9 млн. рублей, в том числе из федерального – 31,9 млн. руб.

Отметим, что автоклубы направят в Балезинский, Глазовский, Увинский, Сарапульский, Можгинский, Игринский, Завьяловский, Воткинский районы. Первые автоклубы поступят в республику уже в конце июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU