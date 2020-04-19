Пропавшего 11-летнего ребенка нашли в лесном массиве в Ижевске
Следственным отделом по Ленинскому району Ижевска проводится проверка по заявлению об исчезновении 11-летнего мальчика, который утром 18 апреля ушел из дома в этом же районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Благодаря оперативному подключению к проведению розыскных мероприятий волонтеров ПСО «РЕГИОН 18» ребенок был обнаружен поздним вечером в лесном массиве. Противоправных действий в отношении него не совершалось.
Как рассказывают поисковики, устав от долго пребывания дома, ребенок начал конфликтовать с родителями. Слово за слово, и мальчик, бросив фразу: «Буду жить в лесу, построю землянку и будет мне без вас хорошо», собрал вещи и ушел. Родители не сразу поверили в угрозу сына, а когда опомнились, ребенка уже не было дома.
К поиску подключились все, даже местные мальчишки, которые и решили проверить свои же потайные места и нашли там спрятавшегося ребенка. Но он там был не один, а еще с одним мальчиком того же возраста!
- Если первый ребенок был одет тепло, то второй мальчик был в легкой курточке и галошах, - отмечает поисковики. - Мы искренне понимаем, что необходимая мера самоизоляции накладывает свой отпечаток на межличностное общение, но, пожалуйста, будьте мудрее и терпимее.
Проверка по данному факту в следственном отделе продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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