Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске

20 Апр 2020 2020-04-20T09:34:04+03:00

А также появятся новые пешеходные переходы

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В Ижевске появятся несколько новых дорожных знаков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, нерегулируемые пешеходные переходы появятся по ул. К. Либкнехта в районе пересечения с ул. Орджоникидзе и по пр. Орджоникидзе в районе пересечения с ул. Орджоникидзе. Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Время действия» появится » на парковке напротив БУЗ УР «Детская клиническая стоматологическая поликлиника МЗ УР» по ул. 50 лет ВЛКСМ, 19.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», «Зона действия», «Конец зоны действия» и «Расстояние до объекта» 30 м появятся по улице Красногеройская.

А также перенесут знак «Парковка» с табличками «Время действия» и «Способ постановки» и уберут табличку «Зона действия» напротив дома №17 по ул. Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU