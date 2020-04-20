Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске
В Ижевске появятся несколько новых дорожных знаков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Удмуртии.
Так, нерегулируемые пешеходные переходы появятся по ул. К. Либкнехта в районе пересечения с ул. Орджоникидзе и по пр. Орджоникидзе в районе пересечения с ул. Орджоникидзе. Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Время действия» появится » на парковке напротив БУЗ УР «Детская клиническая стоматологическая поликлиника МЗ УР» по ул. 50 лет ВЛКСМ, 19.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», «Зона действия», «Конец зоны действия» и «Расстояние до объекта» 30 м появятся по улице Красногеройская.
А также перенесут знак «Парковка» с табличками «Время действия» и «Способ постановки» и уберут табличку «Зона действия» напротив дома №17 по ул. Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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