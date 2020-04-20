Онлайн: глава Удмуртии сообщит о ситуации с коронавирусом в республике

20 Апр 2020 2020-04-20T10:01:21+03:00

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В понедельник, 20 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов выступит с оперативным сообщением о ситуации с коронавирусом в республике.

Ранее, в субботу Александр Владимирович сообщал, что подтвердилось 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. Из них 26 случаев — это пациенты ГКБ №1 Ижевска. На 18 апреля в Удмуртии зарегистрировали в общей сложности 92 подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 7 человек выздоровели, 3 летальных случая.

Глава Удмуртии о новых заболевших коронавирусом на утро 20 апреля .Multistreaming with https://restream.io/?ref=WpvBJ

ИСТОЧНИК KP.RU