На перекрестке в Ижевске столкнулись две «легковушки»
В Ижевске 19 апреля на улице Баранова столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 59-летний водитель машины «Шевроле Кобальт», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу машине «Лада Калина», под управлением 59-летнего водителя, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажирки «Шевроле» 21, 27 и 54 лет получили травмы.
За выходные на дорогах республики произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и 12 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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