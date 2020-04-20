2020-04-20T11:30:32+03:00
Происшествия

На перекрестке в Ижевске столкнулись две «легковушки»

ДТП произошло 19 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 19 апреля на улице Баранова столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 59-летний водитель машины «Шевроле Кобальт», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу машине «Лада Калина», под управлением 59-летнего водителя, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажирки «Шевроле» 21, 27 и 54 лет получили травмы.

За выходные на дорогах республики произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и 12 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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