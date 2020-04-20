2020-04-20T13:34:04+03:00
Происшествия

Мошенники под видом соцработников похитили у пенсионерки из Ижевска 170 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В полицию Ижевска обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Она рассказала, что днем в ее квартиру пришли две неизвестные женщины и представились соцработниками. Далее они сообщили, что проводят обход квартир, где живут пожилые люди, чтобы узнать, какая нужна помощь. Женщины осмотрели квартиру и сообщили, что помогут с ремонтом. Еще они сказали, что пенсионерке положена денежная выплата, после чего ушли. Через несколько дней потерпевшая обнаружила, что в ее тайнике нет денег, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России.

- 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники под видом соцработников похитили у пенсионерки из Ижевска 170 тысяч рублей
«По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России
На перекрестке в Ижевске столкнулись две «легковушки»
Более 500 постановлений о карантине было выдано въезжающим в Удмуртию жителям республики
На утро 20 апреля в Удмуртии зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом
Онлайн: глава Удмуртии сообщит о ситуации с коронавирусом в республике
Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске
«Вместе мы победим»: более 70 жителей Ижевска со своих балконов пели песни военных лет
Гражданский муж-ижевчанин Надежды Бабкиной пообещал записать послание от артистки
Русский драматический театр в Ижевске заканчивает сезон досрочно
Жителей Ижевска, которые не успевают заменить паспорт, не будут штрафовать
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала фото в платье из подушки
Пропавшего 11-летнего ребенка нашли в лесном массиве в Ижевске
Восемь автоклубов появятся в Удмуртии