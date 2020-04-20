Мошенники под видом соцработников похитили у пенсионерки из Ижевска 170 тысяч рублей
В полицию Ижевска обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Она рассказала, что днем в ее квартиру пришли две неизвестные женщины и представились соцработниками. Далее они сообщили, что проводят обход квартир, где живут пожилые люди, чтобы узнать, какая нужна помощь. Женщины осмотрели квартиру и сообщили, что помогут с ремонтом. Еще они сказали, что пенсионерке положена денежная выплата, после чего ушли. Через несколько дней потерпевшая обнаружила, что в ее тайнике нет денег, - сообщает пресс-служба.
Ущерб составил 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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