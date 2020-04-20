21 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра
В Удмуртии 21 апреля ожидается усиление восточного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- С 07:00 до 19:00 21 апреля 2020 года местами по региону ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, - говорится в сообщении.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 21 апреля днем ожидается +5…+8 градусов, ночью +5…+7 градусов, весь день будет дождь.
Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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