21 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра

20 Апр 2020 2020-04-20T14:24:20+03:00

А также рассказываем о погоде на ближайшие дни

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В Удмуртии 21 апреля ожидается усиление восточного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- С 07:00 до 19:00 21 апреля 2020 года местами по региону ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-17 м/с, - говорится в сообщении.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 21 апреля днем ожидается +5…+8 градусов, ночью +5…+7 градусов, весь день будет дождь.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU