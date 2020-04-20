«И ставит, и ставит им градусники»: ЭР-Телеком измерит температуру

20 Апр 2020 2020-04-20T15:37:55+03:00

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес») представляет комплексное решение по бесконтактному измерению температуры тела в местах массового скопления людей и на предприятиях. Также продукт компании может включать в себя модуль распознавания лиц и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки и т.д).

В основе решения – техническая платформа «Форпост» от компании-партнера ООО «Портал».

Единый интерфейс позволяет легко проанализировать полученную информацию и оперативно отреагировать в критических ситуациях.

Комплекс ЭР-Телеком может одновременно измерять температуру у 40 человек. На предприятии устанавливают одну или несколько тепловизионных камер с дополнительным оборудованием. Продукт легко интегрируется в систему контроля управления доступом: если температура повышена, турникет не пропустит сотрудника в офис.

Система формирует отчеты, которые поступают в отделы по работе с персоналом. На их основе формируются карты здоровья сотрудников компании.

- Мы внедрили уже довольно много «умных решений» для различных задач, - рассказал Степан Ковалёв, менеджер проекта «Облачное видеонаблюдение» АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес». - Система измерения температуры сейчас очень востребована по понятной причине – она позволяет снизить риск заражений. Здоровье и безопасность людей – главная ценность и для маленького кафе, и для огромного завода. Каждый руководитель обязан заботиться о своих сотрудниках и клиентах.

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ИСТОЧНИК KP.RU