«Ростелеком» поддержал онлайн-марафон «Пока мы дома» в Удмуртии
«Ростелеком» выступил техническим партнером онлайн-марафона «Пока мы дома», который проводит федерация киберспорта Удмуртии в социальной сети «ВКонтакте». Проект направлен на поддержку тех, кто находится в самоизоляции. Оператор подключил интернет на скорости 400 Мбит/с в спортивном комплексе «Динамо», откуда ведутся онлайн-трансляции тренингов и мастер-классов.
Фото: Федерация компьютерного спорта Удмуртии.
- Утром зрители могут вместе с тренерами заняться физкультурой, днем – принять участие в мастер-классах, а вечером – посмотреть спортивные и развлекательные выступления. Благодаря скоростному интернету “Ростелекома” мы ведем трансляцию в хорошем качестве и без технических сбоев, - прокомментировал Михаил Маргасов, председатель Федерации компьютерного спорта Удмуртии.
Фото: Федерация компьютерного спорта Удмуртии.
Фото: Федерация компьютерного спорта Удмуртии.
Фото: Федерация компьютерного спорта Удмуртии.
- Онлайн-марафон помогает жителям республики разнообразить домашний досуг и не чувствовать себя одиноко в самоизоляции, - добавил Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком». - Мы подключили в студии Wi-Fi, чтобы организаторам марафона проще было обмениваться информацией при подготовке или во время эфира».
Фото: Федерация компьютерного спорта Удмуртии.
Марафон стартовал 2 апреля и продлится до конца месяца. Его участниками стали более 112 тысяч жителей республики.
Информация от партнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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