Ученый-агроном из Ижевска рассказала о залоге богатого урожая

20 Апр 2020 2020-04-20T16:57:30+03:00

А также как подготовить теплицу к высадке овощей

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Теплицы нужно обрабатывать осенью и весной. Об этом ученый-агроном Вера Жеханова рассказала в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+). Осенью убирают сухие растения, опоры, подвязки для ботвы. Весной дезинфицируют все, что находится внутри, включая садовый инвентарь. Но есть свои хитрости.

Ученый-агроном из Удмуртии Вера Жеханова о хитростях обработки разных видов теплиц и высадке зелени в закрытый грунт 00:00 00:00

Фундамент стеклянной теплицы обеззараживают железным купоросом, чтобы избавиться от лишайников. Стекла моют белизной или другими хлорсодержащими веществами. Для металлического каркаса теплицы подходят серные шашки. Но каркас во время обработки обязательно должен быть сухим, чтобы не началась коррозия.

Теплицы из поликарбоната можно мыть обычным хозяйственным мылом с помощью мягких тряпочек.

Некоторые садоводы путают серные и табачные шашки. Вера Жеханова пояснила, что табачная шашка применяется для обработки теплицы, когда в ней уже высажены овощи. Ее задача – уничтожить вредителей, а не обеззаразить теплицу. О других секретах подготовки теплицы к высадке овощей слушайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU