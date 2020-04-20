Жителям Удмуртии раскроют секреты успеха в Instagram

20 Апр 2020 2020-04-20T17:03:41+03:00

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Tele2 приглашает жителей Удмуртии на бесплатный мастер-класс по продвижению в Instagram. Как перевести свой бизнес в онлайн, раскрутить страницу без платной рекламы и зарабатывать в одной из самых популярных социальных сетей мира, 21 апреля расскажет известный ижевский блогер и основатель SMM-агентства Роман Вострухин.

Tele2, следуя стратегии «Другие правила», поддерживает интересы и увлечения своих клиентов. Оператор предлагает абонентам в Удмуртии с пользой провести время на самоизоляции и узнать об эффективных способах монетизации аккаунта в социальной сети Instagram, не выходя из дома.

Эфир для жителей Удмуртии проведет Роман Вострухин – руководитель агентства по продвижению в социальных сетях, блогер, автор онлайн-курсов по личному бренду и работе в кризисных ситуациях. В digital-маркетинге и SMM он более семи лет. В Instagram Роман организует онлайн-мероприятия, сотрудничает с популярными блогерами, поэтому всегда следит за алгоритмами социальной сети, новыми трендами и эпичными ошибками, убивающими хорошие идеи. Мастер-класс будет проходить на его странице 21 апреля в 20.00.

Во время прямого эфира участники узнают об основных механизмах продвижения, как настроить таргетинг, почему нужно дружить с конкурентами. Начинающие пользователи познакомятся с новыми принципами работы социальной сети, опытные – с последними лайфхаками продвижения. Для закрепления теории участники мастер-класса выполнят практическое задание.

ИСТОЧНИК KP.RU