2020-04-20T17:03:41+03:00
Общество

Жителям Удмуртии раскроют секреты успеха в Instagram

Мастер-класс проведет блогер Роман Вострухин
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 приглашает жителей Удмуртии на бесплатный мастер-класс по продвижению в Instagram. Как перевести свой бизнес в онлайн, раскрутить страницу без платной рекламы и зарабатывать в одной из самых популярных социальных сетей мира, 21 апреля расскажет известный ижевский блогер и основатель SMM-агентства Роман Вострухин.

Tele2, следуя стратегии «Другие правила», поддерживает интересы и увлечения своих клиентов. Оператор предлагает абонентам в Удмуртии с пользой провести время на самоизоляции и узнать об эффективных способах монетизации аккаунта в социальной сети Instagram, не выходя из дома.

Эфир для жителей Удмуртии проведет Роман Вострухин – руководитель агентства по продвижению в социальных сетях, блогер, автор онлайн-курсов по личному бренду и работе в кризисных ситуациях. В digital-маркетинге и SMM он более семи лет. В Instagram Роман организует онлайн-мероприятия, сотрудничает с популярными блогерами, поэтому всегда следит за алгоритмами социальной сети, новыми трендами и эпичными ошибками, убивающими хорошие идеи. Мастер-класс будет проходить на его странице 21 апреля в 20.00.

Во время прямого эфира участники узнают об основных механизмах продвижения, как настроить таргетинг, почему нужно дружить с конкурентами. Начинающие пользователи познакомятся с новыми принципами работы социальной сети, опытные – с последними лайфхаками продвижения. Для закрепления теории участники мастер-класса выполнят практическое задание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей прокомментировал поддержку бизнеса
Жителям Удмуртии раскроют секреты успеха в Instagram
Ученый-агроном из Ижевска рассказала о залоге богатого урожая
«Ростелеком» поддержал онлайн-марафон «Пока мы дома» в Удмуртии
Дезобработку начали в парках и скверах Ижевска
«Поток очень напряженный»: глава Ижевска прокомментировал километровые пробки на въездах в город
«И ставит, и ставит им градусники»: ЭР-Телеком измерит температуру
«Пересидим карантин»: уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами
21 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра
Мошенники под видом соцработников похитили у пенсионерки из Ижевска 170 тысяч рублей
«По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России
На перекрестке в Ижевске столкнулись две «легковушки»
Более 500 постановлений о карантине было выдано въезжающим в Удмуртию жителям республики
На утро 20 апреля в Удмуртии зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом
Онлайн: глава Удмуртии сообщит о ситуации с коронавирусом в республике
Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске
«Вместе мы победим»: более 70 жителей Ижевска со своих балконов пели песни военных лет
Гражданский муж-ижевчанин Надежды Бабкиной пообещал записать послание от артистки
Русский драматический театр в Ижевске заканчивает сезон досрочно
Жителей Ижевска, которые не успевают заменить паспорт, не будут штрафовать
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала фото в платье из подушки
Пропавшего 11-летнего ребенка нашли в лесном массиве в Ижевске
Восемь автоклубов появятся в Удмуртии