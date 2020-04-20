Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей прокомментировал поддержку бизнеса

20 Апр 2020 2020-04-20T17:15:44+03:00

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал новые поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает RT на русском.

- Я бы так сказал: наверное, меры недостаточны, но динамика уже хорошая, - отметил Борис Титов.

Также Титов отметил, необходимость поддержки занятости путём сохранения рабочих мест, а также спроса.

Напомним, ранее президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU