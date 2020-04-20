2020-04-20T17:27:33+03:00
Общество

Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается

Масштабные работы по ремонту дорог начнутся 1 мая 2020 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ярослав СеменовФото: Ярослав Семенов
Изменить размер текста:

В Удмуртии продолжается ремонт региональных трасс. Всего в 2020 году планируется отремонтировать 260 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Работы продолжаются на автодороге Воткинск - Черная, участок до деревни Верхняя Талица в Воткинском районе. Работы на объекте начались в прошлом году. Сдать объект планируется в ноябре. Финансируется проект из регионального бюджета - 309,4 млн рублей. Протяженность реконструкции 2019-2020 - 9,3 км, - отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сейчас рабочие укладывают водопропускные трубы, вырубают кустарники, ремонтируют мост. К земельным работам специалисты приступят в мае.

Напомним, с 1 мая стартуют масштабные работы на объектах, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Дезинфекцию парков и скверов начали в Ижевске.

- «Поток очень напряженный»: глава Ижевска прокомментировал километровые пробки на въездах в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей прокомментировал поддержку бизнеса
Жителям Удмуртии раскроют секреты успеха в Instagram
Ученый-агроном из Ижевска рассказала о залоге богатого урожая
«Ростелеком» поддержал онлайн-марафон «Пока мы дома» в Удмуртии
Дезобработку начали в парках и скверах Ижевска
«Поток очень напряженный»: глава Ижевска прокомментировал километровые пробки на въездах в город
«И ставит, и ставит им градусники»: ЭР-Телеком измерит температуру
«Пересидим карантин»: уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами
21 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра
Мошенники под видом соцработников похитили у пенсионерки из Ижевска 170 тысяч рублей
«По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России
На перекрестке в Ижевске столкнулись две «легковушки»
Более 500 постановлений о карантине было выдано въезжающим в Удмуртию жителям республики
На утро 20 апреля в Удмуртии зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом
Онлайн: глава Удмуртии сообщит о ситуации с коронавирусом в республике
Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске
«Вместе мы победим»: более 70 жителей Ижевска со своих балконов пели песни военных лет
Гражданский муж-ижевчанин Надежды Бабкиной пообещал записать послание от артистки
Русский драматический театр в Ижевске заканчивает сезон досрочно
Жителей Ижевска, которые не успевают заменить паспорт, не будут штрафовать
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала фото в платье из подушки
Пропавшего 11-летнего ребенка нашли в лесном массиве в Ижевске
Восемь автоклубов появятся в Удмуртии