Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается

20 Апр 2020 2020-04-20T17:27:33+03:00

Масштабные работы по ремонту дорог начнутся 1 мая 2020 года

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В Удмуртии продолжается ремонт региональных трасс. Всего в 2020 году планируется отремонтировать 260 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Работы продолжаются на автодороге Воткинск - Черная, участок до деревни Верхняя Талица в Воткинском районе. Работы на объекте начались в прошлом году. Сдать объект планируется в ноябре. Финансируется проект из регионального бюджета - 309,4 млн рублей. Протяженность реконструкции 2019-2020 - 9,3 км, - отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сейчас рабочие укладывают водопропускные трубы, вырубают кустарники, ремонтируют мост. К земельным работам специалисты приступят в мае.

Напомним, с 1 мая стартуют масштабные работы на объектах, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU