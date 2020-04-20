2020-04-20T20:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн: глава Удмуртии ответит на вопросы горожан о коронавирусе

Прямая трансляция начнется в 19:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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20 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире ответит на вопросы горожан о коронавирусе. Начало трансляции в 19:00.

Напомним, на утро понедельника в Удмуртии зарегистрировано 137 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 7 человек выздоровели, 3 летальных случая. Также зарегистрирован 1 очаг коронавирусной инфекции - в ГКБ №1 Ижевска. Общее число заболевших - 66 человек. Из них 44 пациента и 22 медицинских работника. Напомним, что больница находится на карантине с 8 апреля.

С 20 апреля в Ижевске ввели ужесточение проверок машин на въезде в город.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о состоянии заболевших коронавирусом..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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