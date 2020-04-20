Онлайн: глава Удмуртии ответит на вопросы горожан о коронавирусе

20 Апр 2020 2020-04-20T20:31:50+03:00

Изменить размер текста: A A

20 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире ответит на вопросы горожан о коронавирусе. Начало трансляции в 19:00.

Напомним, на утро понедельника в Удмуртии зарегистрировано 137 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 7 человек выздоровели, 3 летальных случая. Также зарегистрирован 1 очаг коронавирусной инфекции - в ГКБ №1 Ижевска. Общее число заболевших - 66 человек. Из них 44 пациента и 22 медицинских работника. Напомним, что больница находится на карантине с 8 апреля.

С 20 апреля в Ижевске ввели ужесточение проверок машин на въезде в город.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о состоянии заболевших коронавирусом..

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU