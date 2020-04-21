Еще 55 лифтов заменят в многоквартирных домах Удмуртии

21 Апр 2020 2020-04-21T06:51:34+03:00

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В Удмуртии продолжается замена лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В 2020 году подрядчики подали документы на замену 55 лифтов по программе софинансирования, которая дает сэкономить до 20% стоимости замены старого лифта на новый.

- Сейчас уже из заявленных лифтов, в домах на ул. Удмуртская,198, Тимирязева, 3 и Ленинградская, 3, уже установлены. В ряде многоквартирных домов идут работы, где-то подрядчики готовятся зайти на объект. Так, например, в доме на ул. 9 Января, 257 в настоящий момент идёт замена лифта во 2-м подъезде. На прошлой неделе были выполнены демонтаж старого и поставка нового оборудования. С понедельника начались монтажные работы, - рассказал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

При этом прием заявок по программе в 2020 году буде продолжен.

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ИСТОЧНИК KP.RU