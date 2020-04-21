В рамках проекта «Улица Победы» в Ижевске установят новые светофоры
В Ижевске в рамках проекта «Улица Победы» появятся два новых светофора. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртской республики» во «ВКонтакте».
- В рамках проекта в течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в нормативное состояние или благоустраивать улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, - отмечается в сообщении.
Так, в Ижевске будут установлены новые светофоры на улице 30 лет Победы (пересечение с ул. 6-ая Подлесная), а также на улице 40 лет Победы (в районе домов № 110 и №116).
Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сколько еще лифтов заменят в многоквартирных домах в Удмуртии в 2020 году.
- «Ситуация серьезная»: выдачу продуктовых наборов в Удмуртии вновь приостановили.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»