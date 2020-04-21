В рамках проекта «Улица Победы» в Ижевске установят новые светофоры

21 Апр 2020 2020-04-21T07:13:43+03:00

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В Ижевске в рамках проекта «Улица Победы» появятся два новых светофора. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртской республики» во «ВКонтакте».

- В рамках проекта в течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в нормативное состояние или благоустраивать улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, - отмечается в сообщении.

Так, в Ижевске будут установлены новые светофоры на улице 30 лет Победы (пересечение с ул. 6-ая Подлесная), а также на улице 40 лет Победы (в районе домов № 110 и №116).

Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU