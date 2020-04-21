2020-04-21T09:27:28+03:00
Общество

С начала года в Удмуртии водители оплатили штрафы на общую сумму более 31 млн рублей

Из них более 9 млн рублей за управление машиной в состоянии опьянения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за три месяца 2020 года водители за нарушение правил дорожного движения оплатили штрафы на общую сумму 31 млн 228 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Из общего числа нарушений 282 исполнительных производства на сумму 9 миллионов 695 тысяч рублей за управление машиной в состоянии опьянения. При этом большая часть должников оплачивали штрафы после применения мер принудительного взыскания. Так, жительница Воткинского района отплатила штраф за управление машиной без прав только после наложения ареста на счета, - сообщает пресс-служба.

Всю информацию о наличии задолженности можно получить на официальном сайте Управления, в разделе «Узнайте о своих долгах», здесь же удобно произвести оплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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