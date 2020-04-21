2020-04-21T16:34:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В подъездах многоквартирных домов в Ижевске начали устанавливать «умные» домофоны

Ими можно управлять без прикосновений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Домофоны нового поколения начали устанавливать в подъездах многоквартирных домов в Ижевске. Об этом сообщила компания ООО «Цифрал-Ижевск».

- «Умными» домофонами можно управлять через смартфон через приложение «Умный дом.ру». Например, удаленное открывание подъездной двери с телефона позволит снизить число прикосновений руками и ключами к самым небезопасным предметам общего пользования в доме. А также в любом месте принять на телефон видеозвонок и открыть дверь. Это избавит жителей от прямого контакта с курьером службы доставки или другим посетителем, - говорится в сообщении.

При этом на период пандемии коронавируса компания предоставляет всем жителям бесплатный доступ к сервису удаленного управления домофонами. Чтобы им воспользоваться, нужно скачать мобильное приложение УмныйДом.ру и зарегистрироваться. На данный момент услугой могут воспользоваться более 12 000 семей столицы Удмуртии.

Установка домофонов продолжится и после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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