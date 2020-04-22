Опрос для предпринимателей о дизайн-коде запустил Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии
«Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии» запускает опрос среди предпринимателей по вопросам дизайн-кода. Об этом сообщает пресс-служба центра.
- Опрос покажет, с какими трудностями сталкивается бизнес-сообщество города в связи с введением дизайн-кода; доступно ли изложены правила размещения рекламных конструкций; и по каким причинам бизнесмены медлят с приведением вывесок в порядок. По итогам инициаторы исследования считают, что можно провести доработку документа и даже скорректировать его, - говорится в сообщении.
Пройти опрос можно по ссылке.
Напомним, дизайн-код создан для улучшения облика фасадов зданий в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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