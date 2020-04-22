Опрос для предпринимателей о дизайн-коде запустил Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии

22 Апр 2020 2020-04-22T16:13:55+03:00

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«Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии» запускает опрос среди предпринимателей по вопросам дизайн-кода. Об этом сообщает пресс-служба центра.

- Опрос покажет, с какими трудностями сталкивается бизнес-сообщество города в связи с введением дизайн-кода; доступно ли изложены правила размещения рекламных конструкций; и по каким причинам бизнесмены медлят с приведением вывесок в порядок. По итогам инициаторы исследования считают, что можно провести доработку документа и даже скорректировать его, - говорится в сообщении.

Пройти опрос можно по ссылке.

Напомним, дизайн-код создан для улучшения облика фасадов зданий в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На одном из участков автодороги в Удмуртии начались ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU