2020-04-22T16:13:55+03:00
Общество

Опрос для предпринимателей о дизайн-коде запустил Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии

Опрос покажет, с какими трудностями пришлось столкнуться предпринимателям
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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«Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии» запускает опрос среди предпринимателей по вопросам дизайн-кода. Об этом сообщает пресс-служба центра.

- Опрос покажет, с какими трудностями сталкивается бизнес-сообщество города в связи с введением дизайн-кода; доступно ли изложены правила размещения рекламных конструкций; и по каким причинам бизнесмены медлят с приведением вывесок в порядок. По итогам инициаторы исследования считают, что можно провести доработку документа и даже скорректировать его, - говорится в сообщении.

Пройти опрос можно по ссылке.

Напомним, дизайн-код создан для улучшения облика фасадов зданий в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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