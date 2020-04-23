2020-04-23T09:29:21+03:00
Происшествия

Организатору наркопритона в Ижевске грозит до 4 лет лишения свободы

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске уголовное дело в отношении организатора наркопритона направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что ранее судимый обвиняемый с октября по декабрь 2019 года неоднократно предоставлял свою квартиру в Ленинском районе Ижевска разным людям для потребления наркотиков, - отмечается в сообщении.

За совершение указанно преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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