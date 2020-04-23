Организатору наркопритона в Ижевске грозит до 4 лет лишения свободы
В Ижевске уголовное дело в отношении организатора наркопритона направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что ранее судимый обвиняемый с октября по декабрь 2019 года неоднократно предоставлял свою квартиру в Ленинском районе Ижевска разным людям для потребления наркотиков, - отмечается в сообщении.
За совершение указанно преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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