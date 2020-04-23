Организатору наркопритона в Ижевске грозит до 4 лет лишения свободы

23 Апр 2020 2020-04-23T09:29:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске уголовное дело в отношении организатора наркопритона направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что ранее судимый обвиняемый с октября по декабрь 2019 года неоднократно предоставлял свою квартиру в Ленинском районе Ижевска разным людям для потребления наркотиков, - отмечается в сообщении.

За совершение указанно преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Водители! Будьте внимательны сегодня на дорогах, синоптики обещали мокрый снег и понижение температуры.

- 3 случая бешенства у животных выявлено в Ижевске.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом выздоровели в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU