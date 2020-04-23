Житель Удмуртии подозревается в убийстве, а его мать в покушении на убийство

23 Апр 2020 2020-04-23T16:28:28+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя и его 51-летней матери. Молодого человека подозревают в убийстве знакомого мужчины, а его мать в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 20 апреля подозреваемый выпивал с матерью и ее сожителем. Позже между мужчинами произошел конфликт, пьяный подозреваемый ударил потерпевшего ножом в шею. Потерпевший скончался на месте. После случившегося мать злоумышленника ударила сына ножом в грудь, - сообщает пресс-служба.

Молодой человек остался жив благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил экспертизы, на данный момент опрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU