Снаряд, предположительно времен Гражданской войны, обнаружили в Удмуртии

23 Апр 2020 2020-04-23T17:07:33+03:00

До приезда саперов территория была оцеплена

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В Воткинском районе (Удмуртия) жители обнаружили снаряд. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

- В управление поступило сообщение, что на окраине деревни Молчаны Воткинского района обнаружен предмет похожий на снаряд. До приезда саперов ОМОН, полицейские оцепили территорию. Саперы осмотрели предмет и установили, что это 150мм артиллерийский снаряд со следами коррозии, предположительно времен Гражданской войны, - говорится в сообщении.

Саперы ОМОН вывезли снаряд в безопасное место и уничтожили его.

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ИСТОЧНИК KP.RU