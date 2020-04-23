Снаряд, предположительно времен Гражданской войны, обнаружили в Удмуртии
В Воткинском районе (Удмуртия) жители обнаружили снаряд. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
- В управление поступило сообщение, что на окраине деревни Молчаны Воткинского района обнаружен предмет похожий на снаряд. До приезда саперов ОМОН, полицейские оцепили территорию. Саперы осмотрели предмет и установили, что это 150мм артиллерийский снаряд со следами коррозии, предположительно времен Гражданской войны, - говорится в сообщении.
Саперы ОМОН вывезли снаряд в безопасное место и уничтожили его.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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