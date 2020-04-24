2020-04-24T06:30:47+03:00
Происшествия

Двух братьев-наркокурьеров задержали в Ижевске

Они распространяли синтетические наркотики
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Двух курьеров, доставлявших запрещенные вещества, задержали в Ижевске сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

27-летнего ижевчанина и его 22-летнего ранее судимого брата застали в лесополосе на территории Первомайского района. При их личном досмотре полицейские обнаружили 40 свертков с наркотиками синтетического происхождения.

Как было установлено, братья являлись курьерами интернет-магазина по продаже наркотических средств. Они покупали крупные партии отравы, расфасовывали в съемной квартире и затем перепродавали в Ижевске и Завьяловском районе путем оборудования тайников.

Несколько таких тайников было впоследствии найдено на территории Завьяловского района, а при обыске квартиры, арендованной злоумышленниками, были найдены электронные весы, упаковочный материал и еще 25 свертков с наркотиками.

Сейчас подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Если вина братьев будет доказана, они могут лишиться свободы на 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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