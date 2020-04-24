Прокуратура Удмуртии запретила пять сайтов, где продавали снюс

24 Апр 2020 2020-04-24T09:25:10+03:00

По закону оптовая и розничная продажа снюса запрещена

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии по требованию прокурора запретили пять сайтов, где продавали снюс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- По итогам мониторинга интернет-ресурсов был выявлен факт размещения информации с предложением покупки дистанционным способом снюса. При этом законом запрещено распространение вещества, - сообщает пресс-служба.

Прокурор направил исковые заявления в суд с требованием признать информацию запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Депутаты Гордумы Ижевска внесли поправки в муниципальный бюджет.

- Обязательную самоизоляцию в Удмуртии введут для всех приезжих.

- Предлагают сделать платный домашний тест на коронавирус? Ижевчане, помните, таких тестов не существует!

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU