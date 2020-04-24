2020-04-24T09:25:10+03:00
Общество

Прокуратура Удмуртии запретила пять сайтов, где продавали снюс

По закону оптовая и розничная продажа снюса запрещена
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии по требованию прокурора запретили пять сайтов, где продавали снюс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- По итогам мониторинга интернет-ресурсов был выявлен факт размещения информации с предложением покупки дистанционным способом снюса. При этом законом запрещено распространение вещества, - сообщает пресс-служба.

Прокурор направил исковые заявления в суд с требованием признать информацию запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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