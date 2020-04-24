Паводок на территории «Ижстали» проходит без инцидентов
Специалисты завода очистили ливнеприемники, колодцы, водосточные кюветы и проходы талых вод, гребень дамбы пруда-шламонакопителя и подъезды к нему, герметизировали кабельные тоннели, привели в рабочее состояние дренажные насосы, другое оборудование для откачки воды. Территорию завода очистили от снега, льда. Службы и специализированные бригады прошли тренировку по взаимодействию при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в условиях весеннего паводка.
Ежедневно регистрируется уровень воды в Ижевском пруду и реке Иж. В настоящий момент объем сброса воды с пруда находится в допустимых значениях. Пик паводка уже пройден.
«Оборудование и персонал находятся в состоянии полной готовности. Завод готов к любой ситуации», – прокомментировал главный инженер ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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